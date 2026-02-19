La coppia Zapata-Simeone e l’infermeria: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 19 febbraio - 10:43

La sfida in programma domenica 22 febbraio contro il Genoa, l'attacco e l'infermeria granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'infortunio di Ché Adams. Il centravanti scozzese è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Nella gara contro il Bologna Adams ha lasciato anticipatamente il campo ad inizio ripresa e sembra che rimarrà fuori per almeno tre settimane. In assenza dell'ex Southampton, Baroni potrebbe affidarsi a Zapata.

Anche l'edizione odierna de La Stampa dedica un focus sull'attacco granata e l'infortunio di Adams. Con l'infortunio di Adams, il tecnico granata Marco Baroni contro il Genoa potrebbe lanciare la "nuova" coppia Zapata-Simeone. Domenica in casa del Genoa serve una reazione forte nel delicato scontro salvezza e il Toro potrebbe risentirne dell'assenza dell'attaccante scozzese, diventato punto fisso del reparto offensivo granata. Il Toro riparte quindi da Simeone con Zapata: "la nuova coppia dell’attacco granata può diventare quella che Baroni ha sempre detto di avere in mente fin dal ritiro estivo, anche se finora non gli ha mai dato grosse garanzie e non a caso non l’ha mai schierata dall’inizio".

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'infermeria granata. Al Filadelfia prosegue il lavoro degli altri infortunati. Ilic è ormai rientrato con il gruppo e “vede” la convocazione dopo due mesi di stop a causa di una lombalgia. Migliorano le condizioni di Ismajli e Obrador. Un problema ai flessori della coscia ha impedito al difensore di esserci nelle ultime quattro partite: lo staff sta lavorando affinché l’ex Empoli possa rientrare senza rischi. Per lo spagnolo, che prima di fermarsi era reduce da due partite da titolare, molto dipenderà dalla risposta nei prossimi allenamenti, ma se non dovesse farcela per il Genoa è possibile che possa tornare a disposizione per la successiva partita contro la Lazio. Sarà valutato giorno dopo giorno Anjorin: il centrocampista, alla vigilia della sfida col Bologna, aveva accusato un lieve affaticamento muscolare che gli aveva impedito di essere convocato. L’inglese ha continuato col lavoro personalizzato e sarà monitorato per capire quando potrà nuovamente aggregarsi al resto dei compagni. Inoltre, il quotidiano ha intervistato l'ex granata Ezio Rossi.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sul centrocampo granata. Dopo la gara casalinga persa con il Bologna, nella quale il Torino ha prodotto solo due tiri verso la porta difesa da Skorupski, "Marco Baroni e il suo staff stanno lavorando su come ampliare frequenza e pericolosità delle ondate d’attacco granata". Uno degli uomini su cui il tecnico granata punta è sicuramente Ilkhan. Il turco ha sempre cercato di dare maggiore ritmo alla manovra, offrendosi continuamente come sponda o scegliendo l’azione personale. Inoltre, ad affiancarlo ci saranno sicuramente il neoarrivato Matteo Prati e l'imprescindibile Nikola Vlasic.