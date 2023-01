La Gazzetta dello Sport: “A Salerno un Toro a forza tre”

"Insieme, e non più alternativi. Magari anche in linea, o nella più tradizionale delle modalità, con Nikola qualche metro alle

spalle di Tonny - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Vlasic torna insieme a Sanabria per un Toro che, all’ora di pranzo, si presenterà allo stadio Arechi con l’attacco pesante. Affamato di gol, in testa un pensiero unico: voltare pagina dopo l’opaco pareggio casalingo contro il Verona con cui ha aperto il nuovo anno per ricominciare a correre. Il dado lo ha fatto scivolare Ivan Juric da Torino verso Salerno, ieri, aprendo la lunga giornata che ha accompagnato, in serata, i granata nel ritiro di Salerno a due passi dallo stadio. «A Salerno ci sta che davanti giochi Tonny», è l’indizio seminato dal tecnico granata in una conferenza della vigilia con la quale ha dato appuntamento ai cronisti alle nove del mattino. Il Toro ripartirà proprio da qui: da Sanabria come testa d’ariete di un