La Gazzetta dello Sport: “Il derby in 4 step: modulo, atteggiamento, anima e singoli”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive in 4 mosse come il Torino dovrebbe affrontare il derby della Mole. Il primo aspetto riguarda il modulo e la possibilità di giocare a due punte: "Zapata e Sanabria sono ricchezza, questa ricchezza di 9 è una risorsa". Poi serve una maggiore ricerca nei particolari: "L'atteggiamento, in difesa e attacco, ci vuole più attenzione per i dettagli, c'è un gap di concentrazione da colmare in fretta". Necessario anche ritrovare quello spirito combattivo che pare essersi perso nelle ultime due uscite: "Lo spirito, spunti e pressing, va recuperata l'anima granata". Infine l'ultimo punto secondo La Gazzetta dello Sport: "Gli uomini. Ilic, Vlasic e Radonjic da riportare ad alto livello, Juric dovrà lavorare per recuperare le migliori versioni di questi 3 calciatori."