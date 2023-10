La Gazzetta dello Sport: “Juric cerca il grande colpo”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del derby di questa sera e delle tematiche ad esso connesse. Ecco le parole del quotidiano riguardo la conferenza stampa di Juric: "Juric sente, avverte, percepisce che oggi è un appuntamento non solo speciale, ma che potrebbe diventare un appuntamento con la storia: il Toro non fa suo un derby in trasferta dal 1995, l’ultimo vinto riporta alla memoria le gesta della banda Ventura del 2015. «Ma non ha nessun senso pensare al passato, ai ragazzi ho detto di pensare solo a vincere questo derby. È una cosa che vogliamo fortemente -racconta il tecnico -".