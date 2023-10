La Gazzetta dello Sport: “L’ora di Sanabria”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sui problemi legati al reparto offensivo granata e vede in Sanabria la soluzione per risolvere questi problemi. A seguire le parole del quotidiano: "Una mano sul petto, all’altezza del cuore, e poche parole. Perché con lui non servono: Tonny Sanabria sta per tornare, Juric è pronto a calare la carta-qualità. Per rimetterlo al centro dei meccanismi offensivi e sbloccare il Toro in zona gol. Juric deciderà tra oggi e domani prima di salire sul volo per Lecce, poi il modulo si vedrà (due punte o doppio trequartista: tutte soluzioni buone)..."