La Gazzetta dello Sport: “Ricci il perno del nuovo Toro con il 3-5-2”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento su Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è recentemente finito nel mirino del CT azzurro Luciano Spalletti che lo sta tenendo in considerazione per le future convocazioni in Nazionale. Aveva già pensato a lui per questo turno di partite contro Malta e Inghilterra come sostituto di Tonali ma poi alla fine ha deciso di non chiamare nessun altro. La sua crescita nel Toro gli permette anche di mettersi in mostra in ottica Nazionale e ora per lui potrebbe profilarsi un nuovo ruolo nella mediana granata. Secondo la rosea, infatti, il tecnico del Torino Ivan Juric sta valutando e testando negli allenamenti in questi giorni di sosta il 3-5-2. Per il Toro sarebbe una novità assoluta dal primo minuto, sotto la gestione tecnica del croato. In tal caso, Ricci agirebbe da regista davanti alla difesa con ai suoi fianchi Vlasic sulla destra e uno tra Tameze e Ilic sulla sinistra. Questa nuova veste permetterebbe al centrocampista classe 2001 potrebbe arricchire il suo bagaglio tecnico con nuovi compiti.