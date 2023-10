La Gazzetta dello Sport: “Schuurs crack”

L'edizione odierna del quotidiano analizza la partita di ieri contro l'Inter e si focalizza sull'infortunio di Schuurs, che ha dovuto lasciare il campo in barella. Ecco cosa riporta: " La grande paura è che Perr Schuurs possa essersi rotto uno dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro. E sarebbe ovviamente lo scenario peggiore. È una paura mista a sospetto con cui il Torino si è addormentato. È questa la primissima sensazione – perché in questo momento di sensazioni si tratta – ricavata dopo che il gigante olandese è uscito in lacrime urlando al cielo per il dolore, trasportato su una barella fuori dal campo."