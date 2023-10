La Gazzetta dello Sport: “Toro-Inter sull’alta velocità”

"Ci sono tutti - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Riecco Vojvoda, Bellanova vola, Lazaro è rigenerato. All’appello manca il giovane Soppy, ma la sostanza non cambia: il Toro esce dalla sosta con tutte le frecce esperte, cioè gli esterni di riferimento, arruolabili e in buona forma. Non era mai accaduto". Conclude il quotidiano: "Bellanova è la freccia con il minutaggio più alto ed è anche l’uomo che ha sofferto meno sul piano atletico. La sua attitudine naturale alla corsa e la buona condizione di base lo hanno aiutato. È il più giovane e sulle fasce ha maggiore necessità di svolgere approfondimenti tattici. Sono stati giorni d’oro per una full immersion tra video e campo per memorizzare compiti e responsabilità".