La Stampa: “Al Franchi Juric si aspetta un grande Torino”

Il Torino si prepara al primo round contro la Fiorentina, avversaria prima in campionato e poi in Coppa Italia, e il tecnico granata Ivan Juric predica concentrazione e si aspetta una partita gagliarda da parte dei suoi ragazzi. Di questo si parla nell'edizione odierna de La Stampa: "Due volte in 11 giorni, con la tappa di Empoli in mezzo. Superato con l’affanno il primo tour de force, il Torino si tuffa nella lunga tappa in Toscana per riprendere slancio. Comincia l’assalto alla Fiorentina, sfida globale tra campionato e Coppa Italia che avrà il clou nel secondo appuntamento, ma nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare il primo. Più che un antipasto, l’incontro di oggi al Franchi è già una prova di forza tra viola e granata che cercano nuovo slancio dopo gli ultimi scivoloni e la scintilla giusta per ritrovare l’entusiasmo necessario. Ciò che Juric pensa al riguardo lo dice chiaramente: «Per noi è molto importante la Coppa - , ma adesso è fondamentale riprendere la nostra strada. Pensiamo solo al campionato e siamo molto concentrati sul presente, vorrei che la squadra facesse una grande partita contro una Fiorentina che ha venti giocatori di primo livello ed è guidata da un tecnico che stimo molto»".