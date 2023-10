La Stampa: “Bellanova fa il Toro «Fischiati con l’Inter batteremo il Lecce»”

L'edizione odierna del quotidiano riassume alcuni interventi dell'intervista di Raoul Bellanova ieri a Dazn. Il giocatore ha parlato della propria esperienza in granata e di come si trova, successivamente ha caricato l'ambiente parlando del prossimo impegno. A seguire le parole del giornale: "Raoul Bellanova, partito con il freno a mano tirato, pian piano sta trovando la condizione e nelle ultime partite deficitarie del Torino è stato uno dei pochi positivi. Un giocatore sul quale il club granata in estate ha puntato subito ad occhi chiusi (è stato il primo acquisto) e adesso può essere uno di quelli da cui ripartire per la svolta. «Ci dispiace tanto per i risultati, ma i fischi a fine partita sono giusti - ha detto a Dazn -. In settimana lavoriamo bene, poi per qualche sbavatura la domenica roviniamo tutto..."