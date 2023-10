La Stampa: “Cairo-Juric, fiducia e ciclo alla Gasperini”

"Il derby vale, molto, forse anche di più - scrive La Stampa nell'edizione odierna - La Juve e Juric, il duello di sabato pomeriggio e la partita del rinnovo con il tecnico croato: si gioca a tutto campo". Juric ha il contratto in scadenza a giugno. In merito il quotidiano afferma: "Vivere un intero campionato con lo scenario aperto, spesso, non porta in dote sorrisi, ma turbolenze con effetti difficili da prevedere". Cairo ha ribadito la fiducia nel tecnico croato affermando di voler aprire con lui un ciclo duraturo: "Come Gasperini all'Atalanta? Sì, sono anche simili nel modo di vedere il calcio".