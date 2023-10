La Stampa: “Chiamata per due”

Derby che sa di chiamata soprattutto per Nikola Vlasic e Ivan Ilic. I due giocatori non hanno brillato particolarmente in questo avvio di stagione e il famoso quotidiano piemontese parla proprio di loro. "Arriva il derby, arriva la doppia chiamata per chi non ha dato ciò che avrebbe dovuto dare. Dentro al Toro di Ivan Juric c’è un buco e, il buco, nasce un po’ in mezzo, un po’ più avanti: Ilic più Vlasic devono battere un colpo. . A dire la verità, Ilic e Vlasic non stanno giocando secondo i loro parametri e aspettative da un bel po’ di tempo e, per questo, domani, allo Stadium, saranno due degli osservati più speciali".