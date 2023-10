La Stampa: “Il rammarico granata”

Il Torino esce sconfitto dall'Allianz Stadium nell'ennesimo derby perso contro la Juventus (23 su 29 sotto la gestione Cairo e un solo successo all’attivo datato 2015) e il tecnico granata Ivan Juric è arrivato nel post partita quasi in lacrime: "Sono frustrato per come sia nato il primo corner da cui è arrivato l’1-0: non me l’aspettavo. Mi dispiace non essere riuscito a regalare una gioia alla piazza in due anni e mezzo" ha detto il tecnico che poi aggiunge: "Se è il momento più triste della mia carriera? E’ il momento in cui mi sento incompiuto ed è una bruttissima sensazione".