La Stampa: “Il Toro cerca il colpo ad effetto. L’Inter vede la vetta in solitaria”

Il Toro vuole ripartire dopo la Caporetto nel derby scrive La Stampa: "Riprendere il discorso dopo la sosta, per Toro e Inter, può valere oro. I granata arrivano all’incrocio del Grande Torino - appuntamento alle 18 - feriti da un derby, in parte, vuoto e tornano in campo per capire a che punto è l’asticella delle ambizioni: giocare bene davanti alla squadra, forse, più completa della compagnia avrebbe un significato profondo perché riporterebbe un pizzico di autostima e un bel po’ di sereno". Umore opposto per i nerazzurri che vogliono la vetta: "I nerazzurri guardano al duello in agenda oggi per cancellare il passo falso con il Bologna a San Siro - da 2-0 a 2-2 - e regalarsi il primo posto in classifica prima di accendere la tv sintonizzata su Milan-Juve di domani sera".