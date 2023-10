La Stampa: “Il Toro si è scaricato”

Il quotidiano La Stampa è molto critico sulla prestazione del Torino all'indomani del pareggio per 0-0 ottenuto contro il Verona. Nelle pagelle le uniche sufficienze sono per il portiere Vanja e i tre difensori Sazonov, Schuurs, Rodriguez più anche Tameze che è entrato al 27' per l'infortunio del georgiano giocando anche lui in difesa. Da centrocampo in su sono tutti insufficienti: spiccano il 4,5 di Ilic, il 4,5 di Radonjic e il 5 di Vlasic. Sulle colonne del quotidiano si legge che la squadra ha scaricato il motore, un inizio di stagione senza palpitazioni per il popolo granata e la classifica vede il Toro galleggiare come sempre. La discreta prova contro la Roma aveva illuso una ripresa dopo le prestazioni negative con Cagliari, Milan e Genoa (escluso il super gol di Radonjic) ma i passi falsi contro Lazio e Verona riaccendono un campanello d'allarme per Juric.