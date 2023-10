La Stampa: “Juric boccia Ilic ma cambia modulo e punta sul doppio centravanti”

L'edizione odierna de La Stampa analizza le parole del tecnico del Torino, Ivan Juric, pronunciate nel corso della conferenza stampa di ieri. L'allenatore granata ha fatto capire di avere intenzione di puntare su un nuovo modulo che prevede il doppio centravanti come il 3-5-2 e che rappresenta una novità per il Toro sotto la guida del tecnico croato. In avanti ci saranno Sanabria e Pellegri perché Zapata non è al meglio e partirà soltanto dalla panchina. Nel corso della conferenza Juric ha parlato anche di un giocatore importante per il Torino come Ilic che è arrivato lo scorso gennaio dal Verona e rappresenta un profilo importante per il presente e il futuro del club. In questo momento però la sua resa è nettamente al di sotto delle aspettative e il tecnico ha deciso di non puntarci: "Un giocatore per crescere deve capire quelli che sono i suoi difetti e lavorarci sopra, se pensi solo ai pregi non fai molta strada", ha commentato Juric.