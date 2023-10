La Stampa: “Le lettere di Valentino svelano un Mazzola inedito”

La Stampa dà notizia di una scoperta storica per le ricerche sul capitano del Grande Torino Valentino Mazzola: "Sedici lettere in tutto, alcune battute a macchina, scritte nella casa di via Torricelli a Torino o negli alberghi dei ritiri granata e azzurri e riemerse dopo oltre settant’anni d’oblio: nonerano state, però, dimenticate in fondo a vecchi cassetti o confuse tra carte ingiallite nella polvere di una cantina, erano state custodite con amore da Paolo e Franco, figli di Angiolo che ha lasciato il mondo nel ’93, ricordi familiari e testimonianze intime che solo adesso decidono di offrire a tutti, perché Valentino non è soltanto l’amico di papà che non hanno mai conosciuto, il commilitone che gli apriva il cuore e voleva aiutarlo a trovare un lavoro migliore, è un mito eterno, il capitano immortale di uno squadrone che ha scritto la storia prima di essere portata via dal destino, e le sue parole, rimaste così a lungo nascoste, aiutano a conoscerlo nel profondo".