La Stampa: “Lo sputo fantasma del granata Sanabria al suo ex idolo Messi”

Continua a suonare forte la vicenda che lega Tonny Sanabria a Lionel Messi. Il paraguaiano, secondo le ricostruzioni, avrebbe sputato addosso al capitano dell'Argentina. Vicenda che ha scatenato le ire del paese argentino, così come la stessa stampa del paese sudamericano. Ad intervenire per smorzare i tono incandescenti è stato proprio Sanabria: "Dal video sembra che gli abbia sputato addosso, ma non è così. Messi era lontano, smentisco totalmente. Non c’è stata nessuna lite, sono solo cose di campo". Queste le parole riportate sull'edizione odierna de La Stampa.