La Stampa: “L’urlo del Toro”

Un siluro come per rompere la porta e un urlo liberatorio firmato Alessandro Buongiorno. Il Torino vince con il carattere più che con il gioco, come dice il quotidiano La Stampa nella sua edizione di oggi. "C’è un messaggio dentro al colpo del Toro su un campo, quello di Lecce, spesso scivoloso e indigesto. Il messaggio porta la firma di una squadra che, seppur ancora poco bella e concreta, ha deciso di sintonizzarsi sul duello per tutta la sua durata. Risultato? I granata sanno come si fa a vincere, adesso servirà dare sostanza a situazioni che richiedono un pizzico di qualità per essere tradotte in qualcosa di diverso da ripartenze sballate o tentativi finiti nel nulla una volta dalle parti del portiere avversario".