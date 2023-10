La Stampa, Ogbonna: “Sono ancora legatissimo sia al Toro che alla Juve”

Sulle pagine de La Stampa questa mattina si può trovare un'intervista ad Angelo Ogbonna. Il difensore oggi in forza al West Ham ha parlato di molti temi che riguardano soprattutto la Serie A e la Premier League. Sul campionato inglese dice: "Il livello è sempre stato alto ma negli ultimi anni si bada molto anche alla tecnica, alla tattica e alla strategia. Aguero è stato per me il centravanti più difficile da marcare, è un attaccante totale". Il difensore azzurro parla anche di Toro e del suo vecchio compagno Nikola Vlasic: "Mi fa piacere che sia riuscito ad emergere con il Toro, squadra a cui sono ancora legatissimo. Ho ancora un rapporto importante con il presidente Cairo. [...] Così come conservo ancora un legame intenso con la Juventus, siamo professionisti ma la cosa più importante è il rispetto". Infine Ogbonna parla dei suoi ex allenatori in Serie A: "Ventura mi ha aperto le porte del calcio, Conte mi ha fatto crescere caratterialmente mentre Allegri non mi ha mai fatto sentire inferiore a nessuno".