Corriere Torino: “Solo lampi di Toro, Miranchuk fa felice Juric”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Forse aveva ragione Ivan Juric alla vigilia, quando avvisava della pericolosità del Verona - scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino commentando l'1-1 tra granata e scaligeri nella prima gara del 2023 - Aveva così ragione che alla fine il tecnico croato si è anche detto soddisfatto del punto preso e della partita". I primi 60' della gara hanno mostrato tuttavia, secondo il quotidiano, delle difficoltà: "Juric ha scelto Vlasic punta centrale, tenendosi Sanabria in panchina. Ma solo dopo l’ingresso del paraguaiano il croato ha cominciato a rendersi pericoloso. Un’ora con un centravanti falso, poi mezz’ora con equilibri che il Toro manda a memoria e con Vlasic in una situazione a lui più favorevole". Poi Miranchuk ha trovato la rete, da fuori area con uno splendido mancino, "una gemma quella del russo in mezzo a tanti errori".