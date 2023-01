La Stampa: “Torino, servono più tifosi allo stadio. Filadelfia aperto”

La partita di oggi del Torino, contro lo Spezia alle 15, per i granata è un passo fondamentale: la posizione in classifica puo' determinare l'andare avanti della stagione, e se puntare al nono posto oppure scendere. L'entusiasmo dei giocatori e della società c'è, a maggior ragione dopo la vittoria in Coppa Italia a San Siro, ma manca la risposta dei tifosi: "Vorrei più entusiasmo, un Grande Torino più pieno: alla lunga l’insoddisfazione si riflette sulla squadra e, noi, nella classifica delle presenze siamo quindicesimi, se entra in gioco la B siamo da retrocessione", dichiara Ivan Juric, come riportato da La Stampa. E la risposta dei tifosi dovrebbe partire anche dal Filadelfia: il tecnico granata vorrebbe che il campo da allenamento si riaprisse, e potrebbe essere un obiettivo non lontano.