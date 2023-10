La Stampa: “Toro, calendario amico”

"Due mesi per cambiare il sapore della stagione - scrive La Stampa nell'edizione odierna - I giochi cominciano ora per il Torino reduce da una lunga partenza falsa, in cui anziché rilanciare i sogni, ha perso le poche certezze acquisite". Il calendario sicuramente non è stato favorevole al Toro, come sottolinea il quotidiano: "Nessun'altra squadra nei primi 9 turni ha affrontato almeno 5 delle 6 big storiche: le due milanesi, le due romane e la Juventus". Conclude il quotidiano: "Dal Lecce, domani, all’ultimo impegno del 2023 contro la Fiorentina il Torino avrà più occasioni per tirare su la testa. In mezzo, infatti, ecco gli incroci con Sassuolo, Monza, Bologna, Atalanta, Frosinone (che affronterà anche in Coppa Italia tra 6 giorni), Empoli e Udinese".