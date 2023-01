La Stampa: “Toro, corsa ai ripari”

"Il Toro non ha sfruttato l’effetto San Siro perché, a San Siro mercoledì scorso, ha lasciato energie preziose lungo i 120’ del duello nella tana del Milan e perché il suo allenatore Ivan Juric ha scelto la pozione sbagliata per rigenerarsi: più fresco ed intenso è stato lo Spezia" scrive La Stampa. "Il peccato originale - si legge - di Juric è stato dare spazio a chi più appesantito nella testa e nelle gambe e darne meno, o per niente, a chi a Milano aveva giocato poco, ma lo aveva fatto come mai prima". Il tecnico granata ha deciso di puntare sugli stessi uomini che avevano fatto bene a San Siro contro il Milan in Coppa Italia: "Ci sono mancate le energie, ci è mancata la forza. Ero convinto che puntando sugli stessi ragazzi di Milano avrei sfruttato la giusta positività creata a San Siro, mi è andata male" ha poi detto Juric al termine della sconfitta con i liguri.