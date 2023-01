La Stampa: “Toro da favola”

Anche sulle pagine odierne de La Stampa si celebra la fantastica vittoria del Torino, che batte il Milan a San Siro trascinato da Adopo e si regala i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Fiorentina e Sampdoria: "Il lieto fine, stavolta, ha il gusto di una favola: Bayeye scappa e Adopo va a segno quando mancano poco più di sei minuti ai rigori e il Toro è in dieci da quasi un’ora. Granata ai quarti di Coppa Italia, Milan in castigo al terzo tentativo dal gennaio 2020 ad oggi: a vincere, in maniera quasi surreale per la differenza di valori nel momento chiave della notte, è un gruppo di ferro plasmato da un allenatore di ferro perché dimenticarsi dell’impresa di ieri, per il popolo del Toro, sarà impossibile".