La Stampa: “Toro in rosso contro le big di A”

"A tre giorni da un altro incrocio impossibile, contro l’Inter, lo stadio Grande Torino corre veloce verso il tutto esaurito - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Sono circa 25 mila i biglietti già venduti. Oltre 5 mila supporter arriveranno da Milano per sostenere la squadra di Simone Inzaghi, ma resta l’ennesimo atto di fedeltà della piazza del Toro". Pubblico da grandi occasioni quindi, anche se contro le big difficilmente sono arrivate gioie per i granata nell'ultimo periodo. Conclude il quotidiano: "Il Torino è la squadra di Serie A che ha ribaltato meno il pronostico quando ha affrontato una delle sette sorelle del campionato: Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. Ha vinto solo in 2 occasioni in due anni e mezzo, nell’ultima stagione in casa contro il Milan e poi all’Olimpico di Roma grazie all’1-0 ai biancocelesti".