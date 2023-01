La Stampa: “Toro, insieme al mercato c’è anche il rinnovo di Juric”

Ricomincia il campionato, e contemporaneamente anche il calciomercato. Al Torino servono due giocatori con urgenza, come ha dichiarato Ivan Juric in conferenza stampa prima del match contro il Verona, e un loro possibile arrivo potrebbe far scattare anche l'operazione rinnovo del tecnico. "La finestra di gennaio non è una mia ossessione, se arriverà qualcuno bene, altrimenti ci arrangiamo. Arrangiarsi è un mestiere che al tecnico della rinascita granata non piace e che potrebbe portarlo ai saluti già prima della scadenza naturale dell’attuale contratto fissata nel giugno del 2024: Juric ha lanciato un messaggio noto e lo ha fatto abbassando quei toni alti, altissimi quando c’era da costruire un progetto", scrive La Stampa. Nel frattempo, l'obiettivo di oggi è conquistare i primi 3 punti contro il Verona. Emergenza in attacco: solo Sanabria a disposizione visto il forfait di Pellegri, ma Juric non esclude l'idea di un falso nove con Vlasic.