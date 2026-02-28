Le parole degli ex, Zapata e chance per Casadei: Toro, le notizie sui giornali

Le notizie del Torino FC sui principali quotidiani

Piero Coletta 28 febbraio - 10:38

Torino-Lazio, reagire prima che sia troppo tardi. Questo è il fulcro del discorso per entrambe le squadre, soprattutto da parte del Torino. La Lazio naviga a metà classifica, mentre i granata sono sull'orlo del baratro. Ne ha parlato il doppio ex Paolo Marchegiani sulle pagine di Corriere Torino. "Toro e Lazio devono dare una sterzata. La squadra biancoceleste non trasmette entusiasmo, ma non è lontana dalle sue possibilità: ha ceduto giocatori importanti, cerca nuove certezze. Il Toro invece ha preso una brutta piega e deve reagire. Giocare senza pubblico sugli spalti è difficilissimo. Giocare senza pubblico arrabbiato, in contestazione, è comunque dura. Può diventare un alibi, una cosa negativa".

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport prende la parola anche l'ex giocatore e allenatore del Torino Giancarlo Camolese, che parla soprattutto del nuovo allenatore Roberto D?Aversa: "La sua bravura dev’essere quella di concentrarsi solamente sul campo, solamente sui giocatori. Cercare di trasferire le sue idee di gioco, perché questo è anche il momento che i giocatori si prendano le proprie responsabilità.Quando si arriva in pochi giorni, e soprattutto in questo periodo dell’anno, c’è bisogno che i giocatori diano qualcosa in più.Più che preoccuparsi di tutto quello che lo circonda, la cosa che conta adesso è preparare bene dal punto di vista tecnico la partita che deve affrontare. E credo che i giocatori apprezzeranno lo sforzo tecnico più che le chiacchiere: deve fare una bella partita. Poi, andando avanti, comincerà magari ad aggiustare le altre cose".

Chi potrebbe giovare dal cambio di allenatore è Duvan Zapata, impiegato col contagocce da Marco Baroni. Ne parla la Stampa: "A caccia di gol salvezza, e di attaccanti che facciano il proprio dovere dopo un precampionato di illusioni e promesse, il Torino ripensa a Duvan Zapata. O, meglio, Duvan Zapata ha nelle mani e soprattutto nei piedi forse l’ultima occasione per riprendersi il Torino, spalancata dall’infortunio di Adams (che comunque sta meglio e può rientrare almeno tra i convocati dopo il problema al polpaccio) e da un rimescolamento di pesi e gerarchie portato dal cambio in panchina".

Non solo il colombiano. Si legge su Tuttosport anche Cesare Casadei, con l'ex Inter che potrebbe essere rispolverato. "Con D’Aversa però qualcosa potrebbe cambiare ed è certamente uno degli aspetti che più incuriosisce, in vista della sfida di domani contro la Lazio. In un sistema che costringeva a fare delle scelte ben precise, la soluzione finora è stata quella dell’alternanza, con il lituano spesso scelto nell’undici iniziale, nonostante il buon momento di forma mostrato da Casadei. Ora è logico che il nuovo allenatore possa mettere in discussione scelte che sembravano ormai sicure, come quella di un centrocampo che col mercato si è pure rinnovato, dato l’arrivo di Prati".