Le regole di D’Aversa e l’incontro per lo stadio: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 26 febbraio - 11:12

La sfida di domenica contro la Lazio di Sarri, i primi giorni in granata di D'Aversa e la contestazione contro Cairo e la società: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sul metodo di lavoro di D'Aversa in questi primi giorni alla guida del Toro. In vista della sfida di domenica contro la Lazio e di un finale di stagione rovente, il nuovo tecnico dei granata chiede impegno, professionalità e cambia le abitudini della squadra. Ora Ardian Ismajli e Nikola Vlasic sono i punti fermi della rosa di D'Aversa. Inoltre, se contro la Lazio non ci saranno sicuramente Adams per infortunio e Ilkhan per squalifica, potrebbe recuperare Aboukhlal.

Sulle colonne di Tuttosport viene invece dedicato un focus sul momento negativo del club di Urbano Cairo e la questione stadio Olimpico. Dopo le parole del presidente granata nella conferenza di presentazione di D'Aversa sul tema stadio, torna a parlarne anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Dopo i ritardi del Torino, i dribbling e gli svarioni di Cairo sulle ipoteche ecco le parole del sindaco: "Priorità allo stadio con la massima rapidità. Valutazioni da fare, attendo un incontro". Inoltre, il quotidiano riprende la protesta del tifo granata contro la società e la presidenza granata riportando la notizia degli striscioni affissi ieri d'avanti allo stadio Olimpico Grande Torino.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova anche un articolo su Casadei e sull'infermeria granata. D'Aversa, in vista delle prossime gare di campionato, avrà il compito di rimettere a posto la squadra e rilanciare quei giocatori finiti ai margini con Baroni come Cesare Casadei. Il giovane centrocampista italiano è il miglior marcatore del Torino nel 2026 ma Baroni lo ha sempre relegato in panchina, preferendogli spesso Gineitis al suo posto. Con D’Aversa, l’ex Chelsea potrebbe rilanciarsi. Inoltre, il quotidiano fa il punto sull’infermeria granata. Continua a lavorare a parte Zakaria Aboukhlal, le cui condizioni dopo la botta sotto il ginocchio destro sono in via di miglioramento: nelle prossime ore si capirà se l’esterno di sinistra sarà disponibile.