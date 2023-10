Tuttosport: “21 giorni per dare un senso al Toro”

Obbiettivo ripresa per il Torino, il calendario va sfruttato al meglio. Quattro gare per la svolta stagionale, con Juric chiamato a dare la svolta e a far tacere i mugugni del popolo granata e su questo aspetto si concentra Tuttosport. "Quel che si augurano tutti, nel macrocosmo granata, è soltanto questo. Che quest’uomo, vissuto a Torino per due anni da salvatore della patria, mescolando ampie porzioni di pars costruens (la creazione di una squadra e la restituzione di entusiasmo e speranze) e destruens (le svariate critiche alla società), esca dalle sabbie mobili in cui è progressivamente finito. L’appoggio che ha goduto Juric, in termini di sostegno quasi incondizionato da parte dei tifosi e di comprensione e stima sui banchi della critica libera di giudicare, per un biennio è stato enorme ed è andato a colmare anche le lacune che il Torino società mostrava e ancora mostra: il tecnico ha tappato falle, aggiustato l’aggiustabile e battuto i pugni per migliorare strategie, processi interni e metodologie di lavoro, sull’onda di un percorso di crescita snocciolato concretamente sotto gli occhi di tutti".