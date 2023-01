Tuttosport: “Il Leicester vuole Schuurs, offerta da 28 milioni più Praet”

Tuttosport questa mattina riporta una notizia di mercato riguardante il Torino. Uno dei pezzi pregiati della rosa granata è senza dubbio Perr Schuurs che in questa prima metà di campionato è stato uno dei migliori tra i suoi. Sul centrale olandese ci sono già infatti gli occhi di molte squadre che vorrebbero assicurarsi le sue prestazioni. L'ultima società che in ordine di tempo ha cercato il numero 3 granata è il Leicester. Il club inglese, secondo il quotidiano piemontese, ha offerto 28 milioni più il cartellino di Praet valutato 8 milioni. In ogni caso, almeno fino a giugno Schuurs rimarrà al Toro perché ha già giocato con l'Ajax la scorsa estate prima di venire in Italia e quindi non potrà indossare una terza maglia differente nella medesima stagione. Per un eventuale sostituto dell'olandese, il Toro sta trattando Hien del Verona, squadra dalla quale è già arrivato nelle scorse ore il centrocampista Ilic.