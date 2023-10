Tuttosport: “Juric quasi in lacrime: ‘Devo dare di più io'”

"Mai avevamo visto Juric così avvilito, vicino alle lacrime in diretta tv e poi in conferenza. A terra, preda di uno sconforto che non lo aiuta a trovare le parole per spiegare questa involuzione che perdura da inizio stagione" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Il Toro esce sconfitto dall'Allianz Stadium dopo le due reti di Gatti e Milik arrivate entrambe dagli sviluppi di calci d'angolo e il tecnico granata nel post partita ha analizzato il match: "Nel primo tempo abbiamo fatto quello che volevamo fare, non concedendo nulla, anche se avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni in attacco. Non ho visto una squadra scarica. Il derby è stato deciso da quei due gol da angolo, solo da questo. Dopo, loro si sono chiusi bene, era difficilissimo recuperare, ma non è vero che non abbiamo tentato una reazione. Non ho visto un Toro spento o