Tuttosport: “Praet, scatto Toro: il Leicester ha abbassato la richiesta”

Sono ripartite le trattative tra Leicester e Torino: l'obiettivo è quello di riconsegnare Dennis Praet ad Ivan Juric in vista della seconda parte di stagione. "Il Leicester ha comunicato la sua nuova richiesta. Una buona volta si è scesi sotto i 10 milioni: sino a 8 ed è già un gran traguardo, se si pensa che appena 7, 8 mesi fa si ragionava su quasi il doppio della cifra" si legge sul quotidiano che aggiunge: "Il Torino è disposto a toccare quota 6 milioni per acquistare Praet, purché a rate pluriannuali. La distanza è ancora marcata. Ma intanto la trattativa è ripresa. Un segnale chiaro, in attesa che Vagnati faccia anche cassa attraverso almeno una cessione pesante".