Tuttosport, Ricca (assessore): “Le vele? Cairo te li do i soldi ma per il Museo”

Sulle pagine di Tuttosport è presente oggi un'intervista all'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca . Non si tratta soltanto di una figura istituzionale a livello regionale ma anche di un membro della Fondazione Filadelfia e quindi è una persona informata riguardo i temi dell'impianto utilizzato dal Torino. Il tema centrale dell'intervista riguarda la richiesta di Cairo di ricevere un milione di euro come rimborso per le vele dello stadio Filadelfia che sono state sostituite due volte dal club: "Trovo inappropriata e inopportuna questa richiesta di Cairo - spiega Ricca - è una pretesa curiosa, con la Fondazione diffidata e messa in mora".

L'assessore allo sport parla poi del Museo granata, un progetto in cantiere da molto tempo: "È una questione che sta molto a cuore a me e alla Regione, non solo ai tifosi. [...] Non si può parlare solo delle vele installate dal Torino, del milione speso da Cairo per proteggere gli allenamenti di Juric. L'aspetto più importante è completare la ricostruzione del Fila, realizzare nel più breve tempo possibile il Museo e rendere finalmente questo luogo aperto a tifosi e cittadini".