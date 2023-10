Tuttosport: “Stop Zapata, si prova Sanabria ma Pellegri è pronto”

Tuttosport si concentra sulle scelte in attacco di Ivan Juric: "È così che le possibilità di rivedere insieme dal primo minuto la coppia d’attacco sudamericana, con Sanabria al fianco di Zapata, si sono del tutto azzerate. Contro l’Inter giocherà dall’inizio una sola punta di ruolo, con il paraguaiano in ballottaggio con Pellegri per una maglia da titolare. Sanabria è stato l’ultimo dei granata impegnati in giro per in mondo con le varie nazionali a rientrare alla base, ieri pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i compagni e deve ancora smaltire del tutto i postumi del viaggio intercontinentale: Juric deciderà all'ultimo, dopo il risveglio muscolare di questa mattina, quanti minuti concedergli, anche perché sa di poter contare su un Pellegri in un buono stato di forma".