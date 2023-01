Tuttosport: “Toro, ma senza punta dove vuoi andare?”

"Dispiace dirlo, ugualmente doveroso scriverlo: Juric si è complicato la vita esordisce Tuttosport nell'edizione odierna, in riferimento alla scelta del tecnico croato di schierare Vlasic falso nueve e non Sanabria nella gara con il Verona. "Poteva e doveva essere una ripartenza in gloria, contro gli ultimi in classifica - prosegue il quotidiano - Invece: sabbia tra le dita, caduta man mano a terra, e soltanto un punticino. Come disperdere un’occasione gigante per un potenziale decollo dell’entusiasmo. E in classifica. Vlasic per la quarta volta in campionato è stato sacrificato da centravanti, ruolo certamente non suo. In 3 casi su 4 l’esperimento non ha funzionato. Ieri, una volta di più: con un Toro a dir poco spuntato, appoggiato su un tridente leggero ed evanescente". E allora il mercato può rappresentare un'occasione: "Cairo dia a Ivan 3 elementi pronti, non 3 scarti, e siamo convinti che il tecnico non si complicherà più la vita".