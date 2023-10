Tuttosport: “Toro penoso, ma ti presenti così al derby?”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport quest'oggi bacchetta severamente il Torino dopo la prestazione di ieri contro il Verona nella quale si è visto uno 0-0 poco entusiasmante. Il gioco dei granata viene definito anonimo e senza lampi proprio nella settimana in cui si giocherà il derby della Mole contro la Juventus. A fine partita i tifosi granata hanno fischiato la squadra di Juric per il pareggio maturato dopo soli due tiri contro l'Hellas. Grande delusione quindi per tutto il popoli del Toro che deve accontentarsi di uno striminzito punto. Ad appesantire ancora di più la serata ci hanno pensato la rabbia di Radonjic che al momento di lasciare il campo ha scalciato visibilmente una bottiglietta d'acqua e anche l'infortunio di Sazonov che limita ulteriormente le scelte di Juric nel reparto difensivo.