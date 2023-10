Tuttosport: “Toro, Zapata si rigenera con Pellegri”

Sull'edizione odierna di Tuttosport si legge di Zapata e Pellegri: "Mai così. Pellegri corre, lotta, tira: ferocia e zero paure. Juric lo ha visto in progresso: d'ora in poi gli concederà più minuti, a partire dal match contro l'Inter. Anche Zapata è rigenerato: fiuto e brillantezza. Juric e il terminale da rilanciare, schemi per servirlo di più e meglio: in allenamento lo sta gestendo. Via agli esperimenti anche con Vlasic, può venir schierato nel 3-5-2 da mezzala. Riecco anche Rodriguez."