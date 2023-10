Tuttosport: “Un gol e zero assist, dalle fasce serve una svolta rapida”

Nell'inizio di stagione altalenante e con più dubbi che certezze da parte del Torino c'è un dato che preoccupa: l'apporto degli esterni alla manovra. Proprio su questo aspetto il quotidiano sportivo Tuttosport si concentra in una delle pagine dedicate al Torino. "Si prenda la questione degli esterni: dovrebbero avere un ruolo da primi attori, ampliare le soluzioni in fase offensiva. E invece manca la gamba, la resistenza, la forza di arrivare quell’attimo prima sul pallone, di creare la superiorità numerica con un dribbling. In otto partite di campionato nessuno ha segnato, e soltanto uno ha trovato un passaggio decisivo. Cioè Raoul Bellanova nella trasferta di Salerno".