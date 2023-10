Tuttosport: “Zapata uomo in più Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Aria di derby, si avvicina Juventus-Torino. Il quotidiano sportivo Tuttosport fa il punto in vista della stracittadina e concentra la sua attenzione su Duvan Zapata. "Quando vede la Juve, Duvan Zapata si scatena: 8gol nelle ultime 12 partite contro i bianconeri. Media altissima che fa sognare i tifosi, che da tanto tempo non riescono a festeggiare una vittoria nel derby. Una partita speciale che per il popolo granata da troppo tempo è diventata un calvario. La speranza è che il vento cambi e l’arrivo dell’ex atalantino ha portato sicuramente un po’ di ottimismo, considerando - anche - il suo rapporto (speciale) con i bianconeri, sue vittime preferite".