Torino, i precedenti con Fourneau: 6 pareggi in 9 partite

L'unica partita con Fourneau come arbitro dal Toro risale al 30 ottobre 2021 nella vittoria casalinga per 3-0 contro la Sampdoria. Una gara diretta con autorità dal direttore di gara, che in quella occasione aveva estratto il cartellino rosso per proteste al 66' ad Adrien Silva, che aveva lasciato i doriani in 10 uomini. Inoltre sul finire del match aveva annullato il momentaneo 3-0 granata di Verdi grazie all'ausilio del VAR per una posizione di fuorigioco.

Tanti pareggi e 2 sconfitte

Nei precedenti con i granata non si erano ancora verificate sconfitte in campionato (solo una in Coppa Italia ai supplementari contro il Frosinone persa per 2-1) prima di questa questa stagione dove è arrivata la sconfitta per 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta lo scorso 10 Gennaio. Una partita molto semplice da dirigere, Fourneau ha estratto 2 gialli: nei confronti di Tameze, che ha rischiato anche il doppio giallo e di Ilkhan nel secondo tempo. Sono moltissimi invece i pareggi nei precedenti, ben sei, l'ultimo dei quali l'8 marzo 2025 nel 2-2 in trasferta contro il Parma.