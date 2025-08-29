Serie A, la 2ª giornata: apre Cremonese-Sassuolo, domenica c’è Torino-Fiorentina

Oggi, venerdì 29 agosto, si apre il secondo turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona fra Cremonese e Sassuolo alle 18.30 per poi continuare con Lecce-Milan in programma alle 20.45 al Via del Mare. La seconda giornata proseguirà sabato 30 agosto con la doppia sfida in programma alle 18.30 Parma-Atalanta e Bologna-Como, mentre gli anticipi del sabato si concluderanno alle 20.45 con un altra doppia sfida: Pisa-Roma e infine Napoli-Cagliari. Invece, domenica 31 agosto la giornata si aprirà con il match fra Torino e Fiorentina alle 18.30, con i granata che ospiteranno i viola allo stadio Olimpico Grande Torino per la prima in casa; poi alle 18.30 andrà in scena al Marassi Genoa-Juventus. Infine, la seconda giornata si concluderà domenica 31 agosto con la doppia sfida Inter-Udinese e Lazio-Hellas Verona, entrambe in programma alle 20.45.