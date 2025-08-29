Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor serie a Serie A, la 2ª giornata: apre Cremonese-Sassuolo, domenica c’è Torino-Fiorentina

SERIE A

Serie A, la 2ª giornata: apre Cremonese-Sassuolo, domenica c’è Torino-Fiorentina

Serie A, la 2ª giornata: apre Cremonese-Sassuolo, domenica c’è Torino-Fiorentina - immagine 1
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del secondo turno di campionato
Eugenio Gammarino

Oggi, venerdì 29 agosto, si apre il secondo turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona fra Cremonese e Sassuolo alle 18.30 per poi continuare con Lecce-Milan in programma alle 20.45 al Via del Mare. La seconda giornata proseguirà sabato 30 agosto con la doppia sfida in programma alle 18.30 Parma-Atalanta e Bologna-Como, mentre gli anticipi del sabato si concluderanno alle 20.45 con un altra doppia sfida: Pisa-Roma e infine Napoli-Cagliari. Invece, domenica 31 agosto la giornata si aprirà con il match fra Torino e Fiorentina alle 18.30, con i granata che ospiteranno i viola allo stadio Olimpico Grande Torino per la prima in casa; poi alle 18.30 andrà in scena al Marassi Genoa-Juventus. Infine, la seconda giornata si concluderà domenica 31 agosto con la doppia sfida Inter-Udinese e Lazio-Hellas Verona, entrambe in programma alle 20.45.

Il programma della 2^ giornata di Serie A

Venerdì 29 agosto

—  

ore 18.30 Cremonese-Sassuolo DAZN

ore 20.45 Lecce-Milan DAZN/Sky

Sabato 30 agosto

—  

ore 18.30 Parma-Atalanta DAZN

ore 18.30 Bologna-Como DAZN

ore 20.45 Pisa-Roma DAZN/Sky

ore 20.45 Napoli-Cagliari DAZN

Domenica 31 agosto

—  

ore 18.30 Torino-Fiorentina DAZN/Sky

ore 18.30 Genoa-Juventus DAZN

ore 20.45 Inter-Udinese DAZN

ore 20.45 Lazio-Hellas Verona DAZN

Leggi anche
Serie A, la 2ª giornata: apre Cremonese-Sassuolo, domenica c’è Torino-Fiorentina
Serie A, in Como-Lazio il primo annuncio dopo il Var: i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA