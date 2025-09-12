Domani, sabato 13 settembre, si apre il terzo turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Unipol Domus fra Cagliari e Parma alle 15.00 per poi continuare con il derby d'Italia fra Juventus-Inter in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium di Torino. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20.45 fra la Fiorentina di Pioli e il Napoli di Conte al Franchi. La terza giornata proseguirà poi domenica 14 settembre con il match in programma alle 12:30 fra la Roma di Gasperini e il Torino di Marco Baroni allo Stadio Olimpico di Roma. Inoltre, alle 15 andrà in scena la doppia sfida Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, mentre alle 18.00 il Sassuolo ospiterà la Lazio al Mapei Stadium. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Milan-Bologna alle 20.45 allo Stadio San Siro. Lunedì 15 settembre scenderanno in campo alle 18.30 Hellas Verona e Cremonese; infine, la terza giornata si concluderà con il monday night Como-Genoa, in programma alle 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Serie A, la 3ª giornata: apre Cagliari-Parma, domenica c’è Roma-Torino
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del terzo turno di campionato
Il programma della 3^ giornata di Serie A
Sabato 13 settembre—
ore 15.00 Cagliari-Parma DAZN
ore 18.00 Juventus-Inter DAZN
ore 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/Sky
Domenica 14 settembre—
ore 12.30 Roma-Torino DAZN
ore 15.00 Atalanta-Lecce DAZN
ore 15.00 Pisa-Udinese DAZN
ore 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/Sky
ore 20.45 Milan-Bologna DAZN
Lunedì 15 settembre—
ore 18.30 Hellas Verona-Cremonese DAZN
ore 20.45 Como-Genoa DAZN/Sky
