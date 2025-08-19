“Ancora in porta a 82 anni: Boranga, voli incredibili” (VIDEO)

Lamberto Boranga para ancora. Nel 2020 si era ritirato a 77 anni e 7 mesi dopo aver giocato con la Marottese, società marchigiana di Terza Categoria, ma ha cambiato idea: è stato tesserato dalla Trevana, squadra di Prima Categoria umbra, e si sta allenando duramente, come si può notare da questo video pubblicato sui social da Sport e Salute. Il portiere, che a ottobre compirà 83 anni, ha giocato anche in Serie A con Fiorentina, Brescia e Cesena tra metà Anni 60 e metà 70.