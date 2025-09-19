Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: convocazione in vista del Torino? (VIDEO)

Dopo la roboante sconfitta per 4-0 subita dall’Atalanta al Parco dei Principi contro il PSG nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con i compagni a Zingonia. L’attaccante nerazzurro, dopo essere stato al centro di un’estate turbolenta, questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo le parole della società che aveva aperto ad un suo reintegro a patto che fosse motivato a tornare ad allenarsi con la squadra, questa mattina Lookman dopo aver parlato con Juric e con i compagni ha confermato di volersi impegnare per affrontare la nuova stagione con la maglia nerazzurra. Un dettaglio non da poco per i granata di Baroni, che rischiano di trovarsi subito di fronte un giocatore capace, con velocità e imprevedibilità, di cambiare il volto di una partita.