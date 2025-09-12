Cairo: “Contestazione? Non ci faccio più caso. Nulla in contrario a vendere” (VIDEO)

Durante la presentazione del Festival dello Sport, Urbano Cairo ha approfondito alcune sue posizioni come presidente del Torino FC. Dopo aver esposto a Milano le proprie argomentazioni riguardo a diverse tematiche, fra cui il calciomercato del Torino e il ruolo di Baroni, il patron granata ha commentato la richiesta di un tifoso granata presente a Camogli che a gran voce dal pubblico chiedeva 'Vendilo!', riferito al Torino.