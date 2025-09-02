Onana dice “no” a Rihanna: la presentazione al Genoa è tutta da ridere (VIDEO)

Il Genoa l'ha rifatto. Non solo ha deciso di riprendere Jean Onana, 25enne camerunense che era tornato al Besiktas dopo sei mesi di prestito in rossoblù, ma ha anche riproposto una delle presentazioni più divertenti del calciomercato italiano. Se a gennaio il centrocampista era stato annunciato sulle note di "What's my name?" di Rihanna e Drake, giocando sull'assonanza tra il suo cognome e il ritornello della hit, questa volta si cambia: l'associazione tra Onana e il testo resta, ma la canzone scelta è "You Don't Know Me" di Jax Jones e Raye. Il risultato è tutto da ridere.