Pickford para un altro rigore. Ma c’è un trucco… (VIDEO)

Nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium l'Everton batte 2-0 il Brighton grazie alle reti di Ndiaye e Garner. Comune denominatore dei due gol è Jack Grealish, accostato al Napoli nelle scorse settimane e ora autore di due assist alla sua prima da titolare con la maglia dei Toffees. Nel finale il portiere della nazionale inglese Jordan Pickford sigilla il risultato parando il rigore di Danny Welbeck. Le telecamere subito dopo hanno inquadrato la borraccia del numero 1, su cui è incollato un grafico che mostra le tendenze di tiro dei rigoristi della squadra avversaria (con la stessa tecnica aveva neutralizzato un penalty di Haaland lo scroso dicembre).