Como-Betis, altro che amichevole: scoppia una rissa in campo

Tensione alle stelle nel test di Cadice: espulsi Perrone e Bellerin dopo una rissa esplosa sul finire del primo tempo

Matteo Curreri 7 agosto - 11:37

Quella che doveva essere una semplice amichevole estiva si è trasformata in un vero e proprio caso. Nella giornata di ieri, a Cadice, si è giocata l’attesa sfida tra Como e Real Betis, vinta di misura dai lariani per 3-2. Ma a far notizia non è tanto il risultato quanto il clima acceso e la rissa esplosa in campo, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web.

Como-Betis, la rissa a fine primo tempo — La partita si era messa subito bene per la squadra di Fabregas, avanti 2-0 grazie ai gol di Diao e Da Cunha. Il Betis ha però reagito, accorciando le distanze con un rigore trasformato da Isco e trovando il pari con Firpo. Quando tutto sembrava avviarsi verso un pareggio, è arrivato il gol vittoria di Azon nei minuti di recupero.

Ma il vero episodio clou si è verificato poco prima dell’intervallo: una violenta rissa ha interrotto il match. Secondo le ricostruzioni, tutto sarebbe partito da uno schiaffo di Fornals a Perrone, che ha reagito con un pugno, dando il via a un parapiglia generale. La tensione è esplosa anche tra le panchine, con il tecnico del Betis Manuel Pellegrini che ha avuto un acceso confronto con Fabregas, colpevole – secondo lui – di aver caricato troppo i suoi giocatori. L’arbitro, costretto a ristabilire l’ordine, ha estratto due cartellini rossi: uno per Perrone, l’altro per Bellerin, coinvolto nel caos.