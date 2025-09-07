Dall’interesse del Torino all’Arabia Saudita: Adli lascia la Serie A

Yacine Adli è pronto a lasciare la Serie A. Dopo l’ultima stagione trascorsa alla Fiorentina, il centrocampista francese era rientrato al Milan, club proprietario del cartellino, ma fin dal ritiro non ha trovato spazio nei piani di Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha infatti escluso dalla prima squadra, relegandolo ad allenarsi con il Milan Futuro in Serie D.

In estate il suo nome era stato accostato anche al Torino, che lo aveva valutato per rinforzare la mediana, ma la pista non si è mai concretizzata. Ora per Adli si aprono le porte dell’Arabia Saudita: secondo il portale francese Foot Mercato, il classe 2000 è vicino all’Al Shabab, pronto a offrirgli un contratto triennale con ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Manca soltanto il via libera del giocatore, che si è preso qualche giorno per decidere: la finestra di mercato saudita chiuderà l’11 settembre.